Mustafa Cengiz: Yarışa hile katmadık

Cumartesi günü Ç.Rizespor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk yolunda kritik virajı kayıpsız geçmişti.

Ancak maçın ardından sarı-kırmızılıların galibiyetinden daha çok hakem kararları konuşuldu.

3 gündür gündemi meşgul eden karşılaşma için şike söylentileri de çıkınca, G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"KİŞİYE SORMUŞLAR NASIL BİLİRSİN DİYE"

TRT Spor'a konuşan Cengiz, "Şampiyonluk yarışına en ufak bir hile katmadık...Kişiye sormuşlar ‘Nasıl bilirsin?’ diye. ‘Kendim gibi bilirim’ demiş" dedi.

NELER OLMUŞTU?

Futbolseverler, Ç.Rizespor-Galatasaray mücadelesinde en çok şu 3 pozisyonu tartışmıştı:

1-G.Saray'ın kazandığı penaltının, top henüz oyunda değilken verilmesi.

(Görüntüler beIN Spors'tan alınmıştır)

2- G.Saray lehine verilen 2. penaltıda Onyekuru'ya yapılan müdahale.

(Görüntüler beIN Spors'tan alınmıştır)

3- İkili mücadele sonrası rakibine vuran Donk'un kırmızı kart görmemesi.

(Görüntüler beIN Spors'tan alınmıştır)