Galatasaray'ın seçimli genel kurulunda 1703 oy alarak Dursun Özbek'i geride bırakan Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin 37. başkanı oldu.

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, seçimi kazandıktan hemen sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ"

Mazbatayı aldıktan sonra hemen çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Cengiz, "Sportif başarılar için oraya bütünüyle uzman, Galatasaray'a yararlı insanları getireceğiz. Fatih hocanın istekleri bizim için çok önemli. Eksikleri varsa Galatasaray'ın yapabildiği her şeyi yapacağız. Galatasaray'ın var olan ruhunu daha da parlatacağız. Mali durumu çözmeye çalışacağız. Mazbatayı aldığımız gün, gündüz gece Galatasaray için çalışacağız" diye konuştu.

"YAŞLI ABİLERİM SEÇİME GİRME DEDİLER"

İlk başta açılan sandıklarda geride olduğu ancak daha sonra farkı kapatıp öne geçtiği hatırlatan Mustafa Cengiz, "Kırılma noktası sağduyu oldu. Bütün yaşlı abilerim, 'Girme kaybedersin. Yazık olur, iyi adamsın' dediler. Ben Galatasaray için gerekirse harcanırım. Galatasaray ölmedi. Ruhunun ölmediğini de bugün gördünüz. Galatasaray'a ve Galatasaraylılara inanıyoruz. Mayıs ayında kesin seçime gideceğiz. Şampiyon olsak da gideceğiz. Biz 3 ay için gelmedik. 33 ay, 33 sene için geldik. Ömrümüz yettikçe biz devam edip, gençler yetiştireceğiz. Biz bütün projeleri en iyi hale getireceğiz. Dursun Özbek ve yönetim kuruluna tekrar teşekkür ediyoruz. Bize projeleri getirdiler, ancak biz onlardan daha iyi yöneteceğiz" dedi.

Mustafa Cengiz: Yaşlı abilerim seçime girme dedi VİDEO