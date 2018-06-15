Mustafa Cengiz: Yeni sezonun adı Can Bartu olsun

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Habertürk'e verdiği röportajında yeni projelerden bahsederken, Süper Lig için de ilginç bir öneri sundu.

F.BAHÇE'DEN KİMSENİN ADI VERİLMEDİ

Cengiz, "Bu zamana kadar dört tane olmuş; Süleyman Seba, Hasan Doğan, Turgay Şeren ve İlhan Cavcav... Bir Galatasaray taraftarı olarak Metin Oktay veya Gündüz Kılıç'ı isterim. Ancak hakkaniyetli olmak gerekirse bir tane Fenerbahçeli ismin adı verilmemiş. Galatasaray Başkanı olarak ise ben isterim ki Lefter ya da Can Bartu olsun. Camialar adına adil olmak istiyorsanız doğru olan budur." şeklinde konuştu.