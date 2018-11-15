Mustafa Cengiz yine PFDK'ya sevk edildi

1 Felipe Melo'dan harika gol Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Palmeiras formasıyla Fluminense ağlarına harika bir gol attı.

2 Kokain kullanan futbolcuya 4 yıl men cezası Profesyonel futbolcu Kerem Bulut'a kokain kullandığı gerekçesiyle TFF tarafından verilen 4 yıllık men cezası Tahkim Kurulu tarafından onayladı.

3 Ahmet Ağaoğlu'nun hedefi Şenol Güneş Trabzonspor yönetimi, Beşiktaş'ta kötü günler geçiren Şenol Güneş'i futbolun başına getirmeyi planlıyor.

4 Valbuena: Koeman adaletli Koeman'ın teknik direktör olmasıyla birlikte takım ruhunun geri geldiğini söyleyen Valbuena, Cocu ve A.Kocaman'a gönderme yaptı.

5 G.Saray-F.Bahçe kavgasına Uğur Dündar da katıldı Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Süheyl Batum'un TFF'ye yaptığı Fatih Terim eleştirisiyle başlayan kavgaya Uğur Dündar da katıldı. Dündar, "Batum'un görüşü derneği de bağlar. Dikkatlı olunmalı" dedi.

6 Konyaspor Asbaşkanı: Aykut Kocaman'la görüşeceğiz Konyaspor Asbaşkanı Selçuk Aksoy, bugün Aykut Kocaman'la görüşeceklerini açıkladı. Bir süredir boşta olan tecrübeli teknik adamın teklifi kabul etmesi bekleniyor.

7 Oğuzhan'ın kaptanlık pazubandı alınabilir Beşiktaş yönetimi, "Kendisini baskı altında hissediyor" diyerek kaptanlık pazubandının Oğuzhan'dan alınmasını talep etti. Son kararı Şenol Güneş verecek.

8 4 büyüklerde kadro dışı kalan futbolcular Bu sezon beklentilerin altında kalan 4 büyüklerde disiplin sorunu da yaşanıyor. Şu ana kadar toplam 9 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

9 Koeman'ın maaşına zam yapıldı Fenerbahçe yönetimi, 175 bin euro kazanan Erwin Koeman'ın maaşını 475 bin euroya yükseltme kararı aldı. Hollandalı teknik adamın sezon sonuna kadar takımın başında kalması bekleniyor.