Mustafa Cengiz: Zorlu kayıtları açıklansın

Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi sonrası TFF'ya başvuru yaparak VAR kayıtlarının açıklanmasını istemişti.

Herkes maçtaki penaltı pozisyonlarında hakemlerin neler konuştuğunu tartışırken, kavganın içine bir de Galatasaray katıldı.

"İKİNCİ YARI ÇOK ZORLU GEÇECEK"

Derbi öncesi Ali Koç ile TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in toplantı yapmasıyla ilgili tweet atan Fatih Terim, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek.." diyerek Zorlu Center'daki görüşmeyi gündeme taşımıştı.

"ZORLU KAYITLARINI AÇIKLAYIN"

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten bir açıklama daha geldi. Başkan Mustafa Cengiz, "VAR kayıtlarından önce Zorlu kayıtları açıklansın. Ben bundan kuşkulanmakta haklıyım. Çünkü bu yarışın içindeyim" diyerek görüşmede neler konuşulduğunun açıklanmasını talep etti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe cephesinin nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor.