Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a derbi daveti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında esen dostluk rüzgarlarının devamı adına Mustafa Cengiz, Ali Koç'u cuma günkü derbide ağırlamak üzere davette bulunacak.

ÖNCE YEMEK SONRA DERBİ

Galatasaray'da başkanlığa Mustafa Cengiz'in, Fenerbahçe'de ise Ali Koç’un gelmesiyle yumuşayan ilişkilerde cuma günü yeni bir perde daha açılacak.

Sarı-kırmızılılar, cuma günkü derbi öncesinde Ali Koç ve yönetim kurulunu ağırlamak adına yemek daveti verecek. Galatasaray'ın bu davetine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç iştirak ederse 90 dakika öncesinde iki kulüp başkanı Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenecek akşam yemeğinde bir araya gelecek.

YILLAR SONRA BİR İLK OLACAK

Futboldaki barış ve dostluk rüzgarlarının devam etmesini isteyen Mustafa Cengiz, karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yan yana izlemeyi planlıyor. Ali Koç derbide TT Stadı'nda olursa, Fenerbahçe yıllar sonra başkanlık düzeyinde derbide yer almış olacak.