Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a FETÖ cevabı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ankara'da yapılan Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda konuştu.

Ali Koç'un dün düzenlenen basın toplantısında Galatasaray'ı hedef alan sözlerine cevap veren Cengiz, FETÖ imalarına da sert çıktı.

FETÖ İMALARINA KARŞI SERT KONUŞTU

"Ben, bir spor kulübünün başkanına yalancısın diyemem. Ben edebimi bilirim, edebime göre davranırım." diyen Cengiz şöyle konuştu: "Herkesin kaç para harcama limiti var, çıksın ortaya. Açıklayın görelim, lafla şeffaflık olmaz. Futbolcu transfer ediyorsan, bonservisini de ne aldığını da açıklayacaksın.

10 bin euro rakımını duyunca ben de şaşırdım. Biz menajerlere 13.6 milyon euro para ödedik, 100 milyon TL ödedik. TFF internet sitesinde yazılıp yazılmaması beni ilgilendirmiyor. Bunun TFF tarafından yayınlanmasını isteyen zaten benim.

Bonservisinin içine gömüyorlar, vergi kaçırıyorlar gibi akla gelmeyecek şeytanlıkları düşünenleri kınıyor. Bin yıl düşünsem bunu yapmak (menajer ücretleri) benim aklıma gelmez. Ben şeytan değilim, kişi kendinden bilir."

Mustafa Cengiz, bir gazetecinin "Ali Koç, FETÖ iması mı yapıyor?" şeklindeki soruya ise, "FETÖ terör örgütü bittikten sonra kim kaç kere şampiyon olmuş, kim olamamış onu da siz basın mensupları ortaya çıkarın." diyerek cevap verdi.