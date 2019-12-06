Mustafa Cengiz'den Falcao ve Diagne cevabı

Galatasaray'da gündem transfer. Başkan Mustafa Cengiz, Diagne ve Falcao ile ilgili basında çıkan haberlere açıklık getirdi.

"BECKHAM, FALCAO'YU İSTEMİŞ"

Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın Riva arazisindeki konut projesinin tanıtım toplantısında, kiralık olarak Club Brugge forması giyen Senegalli futbolcunun devre arası sarı-kırmızılı takıma dönüp dönmeyeceği ile ilgili soruya, "Diagne'nin askerlik hizmetini tamamlaması gerekir." yanıtını verdi.

Cengiz, Kolombiya basınında Radamel Falcao'nun ülkesine geri dönmek istediği yönündeki haberlerle ilgili olarak da, "İngiliz yakışlı bir futbolcu var, Beckham Beckham! Beckham'ın kulübü, Radamel Falcao'yu istemiş hem de çok daha yüksek para teklif etmiş. Tabii şimdi bunlara hiç kimse inanmıyor, biz bunları görüyoruz, anlatıyoruz. Real Madrid, Juventus istedi diyoruz, insanlar gülüyor ama gerçek bu. O zaman, sadece Galatasaray istedi ve Galastasaray'ı seçti diyorum yine olmuyor. Kolombiya basını da Türk basını da farklı şeyler yazıyor ancak Falcao şu anda bizimle ve Galatasaray'a çok büyük hizmetleri olacak" diye konuştu.