Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye Vedat Muriç mesajı

Transfer gündeminin en çok konuşulan ve sonucu merak edilen konularından olan Vedat Muriç Fenerbahçe'ye transfer oldu, ancak tartışması hala bitmedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Fenerbahçe'nin yeni transferine ilişkin üstü kapalı olarak yorum yaptı "16 aylık yönetimimizde bu sene şampiyon olan kim? Geçen sene şampiyon olan kim? Türkiye Kupası'nı alan kim?" ifadelerini kullandı.

'İSTESEK HEPSİNİZ ALIRIZ

Sarı-kırmızılı idareci Muriç transferi konusunda yaşanan sürece ilişkin "Biz bir futbolcuyu almıyorsak, veremediğimizden değil, vermediğimizdendir." ifadelerini kullandı.

Cengiz bununla birlikte, "Biz bir futbolcuyu almıyorsak, veremediğimizden değil, vermediğimizdendir." diyerek sarı lacivertli rakibine "mapiyonluk" measjı gönderdi.

"VEREMEDİĞİMİZDEN DEĞİL VERMEDİĞİMİZDEN"

Muriç transferini mali tablo nedeniyle değil, istemedikleri için gerçekleştirmediklerini belirten Başkan, Vedat konusunda söylediği yorumlanan sözler için "Lafım istediği yere gitsin. Bizim için futbolcunun karakteri çok önemli. İnsan bu yaşında her gün bir şeyler öğreniyor. Ben yalnız, gurur ve onur sözlerinin rastgele kullanılmasına özellikle karşıyım." ifadelerini kullandı.



