Mustafa Cengiz'den Fikret Orman'a cevap

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ile Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz arasındaki gerilim devam ediyor.

Cengiz, Orman'ın açıklamalarına çok şaşırdığını ve birlik olmadığı sürece Kulüpler Birliği toplantılarına katılmayacaklarını söyledi.

İşte Cengiz'in sözleri:

FİKRET ORMAN BİZİ ÇOK ŞAŞIRTTI

"'10 kulüp yayınlamadı, hala 17 kulüp yayınladı demek ve Galatasaray'a haber vermeliydik demek başka bir garabeti ortaya çıkartıyor, bizi şaşırtıyor. Fikret Orman'ın konuşmalarını dinleyince hepimiz birbirimize şok içerisinde baktık. Sahada ölümüne mücadele etsek de saha dışında doğruluktan yanayız."

KÖY BAKKALININ BİLE DEFTERİ OLUR

"Ortada yazılı bir bildiri yok. Kimsenin imzası yok. Köy bakkalının bile bir defteri olur. Kimse aptal değil. Alemi sersem zannetmesinler."



"Adı birlik olan oluşum güvenini kaybetti. Herkesi tatmin edecek bir açıklama olmazsa asla Kulüpler Birliği'ne katılmıyacağız ve bu tavırlarına devam ederlerse başka aksiyonlar da alacağız."







"Bildiriyi kimin yazdığı hala açıklanmadı. 'Ben yaptım oldu' demekle bu işler olmaz. Bu hareket bir Anadolu kulübüne de yapılsaydı aynı tepkiyi verirdik."

BİRLİK OLMADIĞI SÜRECE KATILMAYACAĞIZ

"Bugün katılmadılar, yarın katılırlar yaklaşımını da hiç hoş bulmuyorum. Ortak bir nokta bulunmadığı sürece Kulüpler Birliği'ne katılmayacağız."