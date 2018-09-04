Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

Başkan Cengiz, gerçekleştirilmeyen forvet transferiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Mustafa Cengiz'den forvet açıklaması - İZLE

BIRAK DERLERSE ÇEKİLİRİM

Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"7 ay geçti başkan olalı. Bir insan kendisinin yettiğine inanıyorsa bitmiştir. Eğer bir insan bir noktaya geliyorsa ve gelebileceği en yüksek nokta o ise bundan sonra yetmez artık. Bir kademe üste çıkmaya ister. Bulunduğunuz nokta asla size yetmemeli. Başkanlığa adaylığımızı koyduğumda belki de şartlar öyle gelişti. Başkanlığı düşünmüyordum ama başka aday çıkmadı ve başkan oldum. Tepki oyları bana tercih oyları olarak döndü. Son aldığımız oyların %80'i tercih oylarıydı. Ben mücadelemi bırakmam. Eleştiriler de olabilir tabi ama ben asla siperi terk etmem. Genel Kurul ve taraftar bırak derse ancak o zaman siperden çekilirim."

DÖVİZ KURUNU UNUTTULAR GALİBA

"Bir forvet transferi olmadı diye taraftar ülkedeki döviz kurunu unuttu. Bu güzel bir şey bir yanda. Takımı ne kadar umursadıklarını gösterir. Tepkileri anlayışla karşılıyorum. Beni koruyan taraftarın aynı şekilde tepki göstermesini de anlayabiliyorum."

EMRE AKBABA TRANSFERİYLE İLGİLİ KONUŞTU

"Teknik ekip, Emre Akbaba'yı istedi, bizden talep etti. Hasan Başkan ile Kulüpler Birliği toplantısında görüştük. Futbolcu ile ben hiç görüşmedim, sadece imza töreninde tanıştım. Galatasaray'da başkan futbolcu transferine hiçbir zaman karışmaz. Alanyaspor'un istediği teklif 7 milyon euro idi. Bizim açılış bütçemiz zaten sıfırdı. Anca sattığımız kadar alabilirdik. Alsak bile oynatamazdık. Süper Lig'de oynatırdık ama Şampiyonlar Ligi'nde oynatamazdık. Bizim asıl hedef tabii Şampiyonlar Ligi. 7 milyon olunca hayır dedik. Ardından futbolcu satacağımıza emin olduğumuz için 2.5 milyon euro teklif ettik. Hasan başkan bu teklife bozuldu. Sonra 3 milyon euroya kadar çıktık ama yine olmadı. Futbolcu, bizde olmak istediğini açık açık söyledi. Sosyal medya hesabından bile duyurdu. Bu arada değerli rakibimiz, Nagatomo'da da olduğu gibi devreye girdi. Aynı rakibin Nagatomo için 4.5 milyon euro önerdiği söyleniyor, ama biz görmedik. Neyse, taraftar çok istedi Emre'yi. Taraftarın da isteği ile Emre'yi 4 milyon euro bonservis karşılığında aldık."

GOMİS KENDİSİ GİTMEK İSTEDİ

"Gomis ile hayatımda 2-3 kez görüşmüşümdür. Bir kere asansörde karşılaştık, tanımadı beni. Normaldir ama beni pek görmez. Soyunma odasına inmem ben. Florya'ya da gitmem. Gomis ile ilgili her şeye teknik heyet karar verir. Gomis'in kendisi gitmek istiyordu. Teknik heyet zorla göndermek istemedi. Bu gitsin, bunu istemiyoruz diye bir şey olmadı. Gomis ile menajeri olduğu belirtilen Mendy, ya sözleşmemi uzatın zam yapın ya da beni gönderin diyor. 33 yaşına gelmiş birisi için Galatasaray'ın menfaatlerini düşünmek zorundayım. Gitmek isteyen Gomis'in kendisi. Gomis'in sözleşmesinde 25 gol atarsa sözleşmesi uzar diye bir madde yok."