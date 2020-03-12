Mustafa Cengiz'den koronavirüs uyarısı

Galatasaray, GSYİAD ile iş birliği konusunda anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı ekibin başkanı Mustafa Cengiz, iş birliği anlaşmasında açıklama yaparken bir ara öksüren Cengiz, "Öksürdüm ama kaçmayın" ifadesini kullandı.

Mustafa Cengiz'den Metin Oktay selamı VİDEO

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 'METİN OKTAY SELAMI'

Ayrıca Cengiz anlaşmanın başına koronavirüs nedeniyle 'Metin Oktay' selamı yaptı.

Öte yandan Mustafa Cengiz, gündemdeki diğer konularla ilgili açıklamalarına devam etti,

"KORONA, BİZİM ÖMRÜMÜZDEN ALSIN GENÇLERE VERSİN"

Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"Cesaret, korku ve panik bulaşıcıdır. Kafamızda ciddi bir sorun var. Nüfusumuz 80 milyon, 1 kişide virüs çıktı. Raflar boşaldı. Corona virüs bizim yaşımızdakilere vuruyormuş. Bizi sevmeyenler sevinsin. Corona virüs konusunda alınan tedbirlere uymalıyız fakat ve panik yapmamalıyız. Tabi ki çocuklara gelmesin, bizim ömrümüzden alsın gençlere versin."

"ARDA GÜNDEMİMİZDE YOK"

"Arda konusunu konuşmaktan yana değilim. Bize hizmet vermiş biri. Günü geldiğinde tabi ki konuşulur ama şu an gündemimizde değil.

Beşiktaş değerli bir rakibimiz. Bize yapılan da birçok hata var. Ben olsam bu hakemi vermezdim.(Sivas maçına Mete Kalkavan'ın verillmesi) Tuttuğunuz takımın lehine veya aleyhine karar veriyorsanız zaten söylenecek bir şey yok. Biz her zaman doğrunun kazanacağına inanıyoruz."





"BEN OLSAM BU HAKEMİ MAÇA VERMEZDİM"

"Beşiktaş değerli bir rakibimiz. Bize yapılan da birçok hata var. Ben olsam bu hakemi vermezdim.(Sivas maçına Mete Kalkavan'ın verillmesi) Tuttuğunuz takımın lehine veya aleyhine karar veriyorsanız zaten söylenecek bir şey yok. Biz her zaman doğrunun kazanacağına inanıyoruz."