Mustafa Cengiz'den kura değerlendirmesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA Şampiyonlar Ligi kurasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Cengiz, Porto, Lokomotiv ve Schalke eşleşmesini değerlendirirken transfer hakkında da konuştu.

DİKKATLİ OLMAMIZ LAZIM

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

''Bazen en şanslı görünen kura, en şanssız. Bazen en şanssız kura en şanslı olur. Biz geçmişte tecrübeler edindik. Hem camiamızı hem ülkemizi onurlu şekilde temsil ettik. Bunun devam etmesini bekliyoruz.

Futbolda güçlü takımlar var, zayıf takımlar var. Zayıf takımlar daha tehlikeli olabiliyor. Büyük bir hüsrana da uğrayabiliriz. Dikkatli olmamız lazım. Fatih Hocam, Şampiyonlar Ligi'nin kurdudur. Onunla da görüşeceğim kısa sürede...''

TRANSFERDE BEKLENTİLER YÜKSEK

''Sosyal medyaya saygı duyuyoum, beklentiler çok yüksek. Fakat bizim FFP'den çok ciddi sınırlamalarımız var. Biz elimizden gelen beceriyi yapıyoruz. Biz şu an kuranın değerlendirmesinden çok bu sınırlı zamanda buna çalışıyoruz. Galatasaray'ın adı çok büyük. Galatasaray, birinci torbanın bile üstünde bir tanınma ve karaktere sahip. Transfer için çalışıyoruz.''