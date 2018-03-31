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Mustafa Cengiz'den Kurtuluş Savaşı örneği

Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Mustafa Cengiz'in, Gomis'in imza töreniyle ilgili yaptığı benzetme izleyenleri şaşırttı.

Mustafa Cengiz'den Kurtuluş Savaşı örneği
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Galatasaray Kulübü'nün 2018 yılı olağan mali genel kurulu Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi.

BU RUH BİR TEK KURTULUŞ SAVAŞI'NDA VARDI

Konuşma yapmak için kürsüye çıkan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Stadımızın doluluk oranı 2 ayda yükseldi. Gomis'in imza töreninde buz gibi havada çoluğunu çocuğunu bebesini alanlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Böyle bir ruhu her yerde bulamazsın. Bu ruh bir tek Kurtuluş Savaşı'nda oldu." dedi.

Mustafa Cengiz'den Kurtuluş Savaşı örneği - İZLE

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