Mustafa Cengiz'den Onyekuru ve Arda açıklaması

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (1905 GSYİAD) olağanüstü genel kuruluna katılan Mustafa Cengiz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ONYEKURU VE ARDA TURAN SORULDU

Cengiz, bir soru üzerine"Arda Turan konusunda kendilerine intikal eden bir durumun olmadığını" belirtirken, Henry Onyekuru'yu devre arasında transfer edip etmeyeceklerine yönelik ise "Bilemiyoruz. Ocak ayında Mevla'm neylerse güzel eyler." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Onyekuru'yu kiralamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sakatlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Kolombiyalı futbolcuları Radamel Falcao'nun takıma gerekli katkıyı vereceğini aktardı.

Falcao'nun bir an önce takıma katılmak istediğini söyleyen Cengiz, "Ben 'Başka kulüpler de istedi.' dediğimde takılıyorlar. Sadece Galatasaray istedi diyelim. Bu da bizim için mutluluk. Falcao inşallah tamamen atlatacak. Kendini tamamen vermek istiyor. En az 2 yıl Türk futboluna ve Galatasaray'a hizmet etmek istiyor. Allah utandırmasın ve kimseye sakatlık vermesin. En yüksek randımanı vereceğine inanıyorum. Falcao taraftarın tutkusuna layık olacak. Falcao elinden geleni yapacak." şeklinde görüş belirtti.