Mustafa Cengiz'den TFF'ye tepki

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Mücadeleye Konyaspor'un son dakikada kazandığı penaltı damgasını vurdu.

Fenerbahçe derbsinin ardından TFF ile sürekli karşı karşıya gelen Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, verilen penaltıya maç sonunda tepki gösterdi.

"TANRIM BENİ DOSTLARIMDAN KORU"

Mustafa Cengiz açıklaması şu şekilde:

"Maç sonu öfkeyle ya da sevinçle söylenen sözde eksik ya da fazla şeyler vardır. Şunu söyleyebilirim; artık kelimeler tükenmiştir.

Shakespeare’ın bir sözü vardı..Tanrım ben rakiplerimizle mücadele edebilirim, beni dostlarımdan koru."





"HER ŞEYE RAĞMEN ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Cezalar bizi birbirimize kenetliyor. Her şeye rağmen şampiyon olacağımızı söylüyorum. Camiamıza da, 'sahte dostlardan korunun' diyorum."

Bir beyit aklıma geldi: Geçme namerd köprüsünden, ko aparsın su seni. Yatma çakal yatağında, ko yesin aslan seni."