Mustafa Cengiz'den TFF'ye ve F.Bahçe'ye sert sözler

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Toplantıya elektrik kesintileri damga vururken, TFF'yi ve Fenerbahçe'yi sert bir dille eleştiren Cengiz'in konuşması sık sık yarıda kaldı.

İşte Cengiz'in sözleri:

"EFENDİ OLMAMIZA RAĞMEN CEZALAR AZALMADI"

"Efendi duruş, asil duruş sergilememize rağmen saldırılar azalmadı. Bilakis dün bütün camiayı sarsan artı cezalar verildi. Locamda da seyredemeyeceğim, ben Galatasaray'dan ayrılamam."





"HAYVANLARLA HAYVAN OLAMAYIZ"

"Dünya çapında çok değerli bir marka olan hocamız Fatih Terim'e yapılan saldırıyı kınadık ancak sanırım anlamadılar. (Fenerbahçe) 2. Başkanı muhattap almak istemedim."

Mustafa Cengiz konuşurken elektrikler kesildi - İZLE

"Özür dilerim; biz belli hayvan türleriyle hayvan olamayız. Sanki rövanş gibi oyuncularımıza haksız sevkler, aşırı cezalar geldi. Böyle bir şey olamaz. Türk futbol tarihinde görülmemiş ceza uygulanıyor. Benle birlikte 40 hafta, rakibe 14 hafta. Dinamit atan maalesef rakip. Biz eşitlik istiyoruz."





G.SARAY TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MARKASIDIR

"Tahkim Kurulu'na iyi bir savunma yaptık fakat yetmedi hiçbir suç yokken Schalke maçından önce bize ceza verdiler. Bunun olumsuz etkileri oldu. Bunu şiddetle kınadık. Çünkü Galatasaray, sporda Türkiye'nin en büyük markasıdır, kimse alınmasın."

TFF'Yİ İSTİFAYA DAVET ETTİ

"Bize savaş açıldı, kararlar bunu gösteriyor. Bu haksızlığın karşısındayız. Bu hukuksuzluk ya düzeltilir ya da federasyon görevden çekilir. Bu kadar da açık ve net. "