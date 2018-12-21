Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ara transfer döneminde teknik heyetin taleplerini karşılayacaklarını söyledi.

EN İYİ TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ

Futbolda teknik heyetin uzun süredir transfer için sıkı bir şekilde çalıştığını dile getiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şunları kaydetti:

"Ara dönemde olabilecek en iyi transferleri, en iyi maliyetlerle yapmamız gerekiyor. Satmadan alamama durumu var. Böyle söyleyince taraftar feryat ediyor ama bu bir gerçek. Biz Galatasaray'ın geleceğini popülizm adına yok edemeyiz. Transfer tümüyle teknik heyetimize bağlı. Çok değerli bir teknik direktörümüz var. Galatasaraylı bir marka olan sevgili Fatih (Terim) hocamız var. Yanında da değerli çalışma arkadaşları bulunuyor. Teknik heyetin tespit ettiği isimler imza için önümüze geldiğinde, kesinlikle 'hayır' demeyiz. Bütün mesele, seçtikleri isimlerin doğru oyuncular olması ki bu da izafi. Bugün bir çiçek şurada çok iyi yetişir ancak bir metre oynattığınızda solabilir. Futbol piyasası da bir anlamda öyle, zor bir iş. Ancak samimiyetle söylüyorum, gece gündüz çalışılıyor."





PLANLARIMIZ MAALESEF TUTMADI

Bu konuda taraftarların kendilerine yönelik haklı eleştirileri olduğunu belirten Cengiz, "Bazen insanın yaşamında üst üste terslik olabiliyor. Bizim önümüze transfer gelmedi. Bunu suçlama adına söylemiyorum. Yani, 'Teknik heyet bize imza getirmedi, biz alamadık.' gibi bir şey demiyorum. Taraftarımız şuna inansın, hem teknik heyetimiz hem de biz çok iyi niyetle çalıştık ama maalesef planlarımız tutmadı. Yaşamda böyle şeyler olabiliyor. Ben taraftarımızdan hem bize hem de teknik heyete güvenmelerini rica ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.