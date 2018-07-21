Mustafa Cengiz'den UEFA'ya: Bedelini ağır öderler

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Taraftarlar Dernekleri toplantısında konuştu.

Cengiz, Galatasaray'ı yeniden inceleme kararı alan UEFA'yı sert bir dille eleştirdi.

UEFA BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDER

Cengiz, "UEFA ile ilgili mücadelemiz sürüyor. Buraya biraz gecikmemin nedeni de yine UEFA. Islak imzalı yazıyı vermek durumundayım. UEFA ile ayın 12'sinde katılım belgesi imzaladık. Sonrasında yapılandırma anlaşmasını imzaladık. Kıta Avrupası Hukuku rönesans ve reformu geliştiren bir kültür. Yani Avrupa, insan hakları ve demokrasinin tebarüz ettiği yer. Kendi imzasına sahip çıkmayan bir Avrupa bunun bedelini yine hukukun içinde kalmak şartıyla çok ağır öder. Bu bir tehdit değil, realite." şeklinde konuştu.

5 AYDA TARAFTAR AYAĞA KALKTI

Cengiz, "Biz ne özel bir ilişki kurduk ne de bir şey verdik. Biz sadece kendimizi anlattık. Ve bu 5 ayda taraftar ayağa kalktı. Bu ayağa kalkışı anlattık. 5 ayda bizim rakamlarımız belliydi. 600 milyon lirayı aşkın hasılat yarattık ve ödedik. Bunun içinde sadece bir transfer var. Onu da tabii ki güzel yaptık. Ndiaye'yi yüksek bedelle verdik. İnşallah daha düşük bedelle belki gelir belki gelmez, o ayrı konu" dedi.