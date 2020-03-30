Mustafa Cengiz'den yardım kampanyasına destek

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan yardım kampanyalarına destek çağrısı yaptı.

"SALGINLA MÜCADELE İÇİN KAMPANYALARI DESTEKLEYELİM"

Cengiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güzel ülkem için... Gece gündüz demeden önce sağlık diye koşan sağlık çalışanlarımıza ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek için gücün yettiğince, seferberlik ruhuyla, salgınla mücadele için kampanyaları destekleyelim. Hep birlikte, haydi Türkiyem!" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, hesabından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne yaptığı bağışın makbuzunu da paylaştı.

Öte yandan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, koronavirüs salgını nedeniyle ilgili bakanlığa 500 bin TL yardımda bulunacağını açıklamıştı.

Cengiz açıklamasında "Böyle şeyleri konuşmak hoş değil ancak ben de naçizane 500 bin TL bağış yapabilirim. Bir lira da bir milyar lira da önemlidir." ifadelerini kullanmıştı.