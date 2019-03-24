Mustafa Cengiz'i ibra etmeyen genç liseliler

Galatasaray, yapılan yıllık Genel Kurul'un ardından yeni bir döneme giriyor.

Mali açıdan ibra edilen ancak idari konuda ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetimi, kısa süre içerisinde seçime gidecek.

Genel Kurul'da Mustafa Cengiz'in ibra edilmemesi yönünde oy veren genç liseliler ise taraftarın tepkisini çekti.

GENÇLER MUSTAFA CENGİZ'İN ALEYHİNDE OY ATTI

Bir gurup Galatasaray Lisesi öğrencisi, statü gereği üye olabildikleri Galatasaray Genel Kurul'unda Mustafa Cengiz'in aleyhin oy kullandı.

Öğrenciler sonrasında ise taratışmalara yol açan bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Bu durumu gören sarı-kırmızılı taraftarlar genç liselilere oldukça sert tepki gösterdi.