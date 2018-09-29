Mustafa Cengiz'in istediği yetkiler

Galatasaray Spor Kulübü’nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Haliç Kongre Merkezi, Haliç Oditoryum Toplantı Salonu’nda gerçekleştirldi.

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, genel kurulun hayırlı olmasını diledi.

İŞ YAPAMAZSAM BENİ SUÇLAMAYIN

Başkan Cengiz, "Sağolun bizi tekrardan seçtiniz ama sanırım bazılarınız pişman. Geçmişte verilen aynı yetkileri istiyoruz. Bize bu öfke neden? İki başkana verilen yetkiyi bana vermezseniz de saygısızlık olarak görmem. Ama iş yapamazsam beni suçlamayın" diye konuştu.

Yetki istediği konular:

*Finansal işlemler

*Şirket hisseleri üzerinde tasarrufta bulunma,

*Gayrimenkul işlemleri

*Mecidiyeköy'deki taşınmazlar

*Beyoğlu'ndaki taşınmazlar

*Galatasaray Ada'sı

*Kemerburgaz'daki yeni tesis

*Kemerburgaz'daki yeni spor salonu

*G.Saray Basketbol Anonim Şirketi

*G.Saray Voleybol Anonim Şirketi



