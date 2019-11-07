Mustafa Cengiz'in Real Madrid yorumu yeniden gündemde

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, İspanyol devi Real Madrid karşısında ağır bir hezimet yaşadı.

REAL MAÇINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Sarı-kırmızılı ekibimiz, Real Madrid'e 6-0 yenilerek Devler Ligi'ne veda ederken, Başkan Mustafa Cengiz'in kura çekiminin ardından yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

Zor bir kura çektiklerinin hatırlatılması üzerine, "Real Madrid'le yarım kalmış bir hesabımız var" diyen Cengiz, şöyle konuşmuştu: "Galatasaray'ın adı var. Galatasaray bulunduğu her grup ve zeminde en tepeye oynar, şampiyonluğa oynar, birinciliğe oynar ve bu yolda mücadele verir. Sonuç ne olacak, bakacağız hep beraber."