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Mustafa Cengiz'in yoğun mesaisi sürüyor

Hastalığına rağmen ofisinde serum tedavisiyle çalışmalarına devam eden Mustafa Cengiz'e, sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

| Haber Merkezi
Mustafa Cengiz'in yoğun mesaisi sürüyor
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, soğuk algınlığı ve halsizlik nedeniyle bugün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısına katılamadı.

Ancak Cengiz, hastalığına rağmen serum tedavisiyle stattaki ofisinde çalışmayı sürdürdü. 

70. YAŞI KUTLANDI

Yoğun mesai yapan deneyimli futbol adamına, kulüp çalışanları sürpriz yaptı.

Dün 70. yaşına basan Cengiz için pasta kesilirken, çekilen fotoğraf da sosyal medyadan paylaşıldı.

Mustafa Cengiz'in koluna serum bağlıyken pasta üflemesi onjektiflere yansırken, ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

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