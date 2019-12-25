Mustafa Cengiz'in yoğun mesaisi sürüyor

Hastalığına rağmen ofisinde serum tedavisiyle çalışmalarına devam eden Mustafa Cengiz'e, sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Galatasaray’ın Hollandalı eski futbolcusu Wesley Sneijder, 3 Haziran 2020’deki jübile maçı için Türkiye’den eski takım arkadaşları Selçuk İnan ve Burak Yılmaz’ı davet etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Volkan Şen, ABD’li eşi Victoria Leanne Lira Şen'in açtığı boşanma davasıyla şoka uğradı. 600 bin sterlinlik tazminat talebine de karşı çıktı.

Kayserispor, Beşiktaş'ın Mensah için yaptığı kiralık 3 futbolcu artı para teklifini kabul etmedi.

Beşiktaş, Mensah için Kayseri ile anlaşamadı

Süper Lig'de 17. haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çalan Cüneyt Çakır ile VAR hakemi Mete Kalkavan'a maç verilmedi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Falcao ve Muslera'nın aileleri, Noel kutlaması için buluştu.

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Şenol Güneş'ten Terim ve Denizli'ye kitap önerisi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türk futbolunun sorunlarını çözmek için Fatih Terim ve Mustafa Denizli ile birlikte ortak bir kitap yazmaları gerektiğini söyledi.