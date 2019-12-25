Mustafa Cengiz'in yoğun mesaisi sürüyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, soğuk algınlığı ve halsizlik nedeniyle bugün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısına katılamadı.
Ancak Cengiz, hastalığına rağmen serum tedavisiyle stattaki ofisinde çalışmayı sürdürdü.
70. YAŞI KUTLANDI
Yoğun mesai yapan deneyimli futbol adamına, kulüp çalışanları sürpriz yaptı.
Dün 70. yaşına basan Cengiz için pasta kesilirken, çekilen fotoğraf da sosyal medyadan paylaşıldı.
Mustafa Cengiz'in koluna serum bağlıyken pasta üflemesi onjektiflere yansırken, ortaya ilginç bir görüntü çıktı.