Mustafa Cengiz'ten Dursun Özbek'e ihtar

86 milyon lira kasa kolaylığı sağladığı ortaya çıkan eski başkan Dursun Özbek alacaklarına karşılık Özbek Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Emlak Konut’tan gelecek paralara 90 milyon 786 bin TL tutarında temlik koydurdu.

Dursun Özbek’in alacaklarına Sportif A.Ş.’deki 4 milyon 283 bin hisse için de rehin işlemi yaptırdığı raporlara yansıdı.

İHTARNAME ÇEKTİ

Geçen hafta gerçekleşen Divan Kurulu toplantısında eski başkan Dursun Özbek’e, “Temlikleri kaldır, gerekirse senet al” çağrısında bulunan mevcut başkan Mustafa Cengiz, istediği cevap gelmeyince noter yoluna başvurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Özbek Turizm’e “Temlikleri kaldır” şeklinde ihtarname çekti.