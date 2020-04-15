Mustafa Denizli: Hangi başarımı seçeyim bilmiyorum

Türk futbolunun önemli isimleri arasında yer alan Mustafa Denizli, TRT Spor ekranlarında yayınlanan bir programa konuk oldu.

Kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Denizli, ''Bazı gençler geliyor, yolumu kesip, beni öpüyor, fotoğraf çektiriyor ve 'Bizi şampiyon yaptın' diyorlar. Ben de kendi kendime 'Hangisini acaba?' diye soruyorum.'' şeklinde konuştu.

''HANGİ BİRİNİ SEÇEYİM Kİ?''

"Geriye dönüp baktığınızda, o görüntüyü tekrar izlediğinizde, tüylerinizin diken diken olduğu anlar hangisi?" sorusu üzerine deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:

"Ya öyle bir seçme hakkın yok. Şimdi hangisini seçeyim? Mesela Avrupa'da ilk çeyrek final oynayan milli takımın başında ben vardım, ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı final oynayan takım ile birlikte teknik adam olarak bendim. Türkiye'de 3 büyüklerle şampiyonluk yaşayan bendim; bundan sonra olur mu bilmiyorum. Zor gibi gözüküyor... Bütün bunları bir araya koyup da bunun içerisinden bir tane seçme şansına olmuyor.''