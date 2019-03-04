Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Kasımpaşa Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. 2-0 bordo-mavili takımın üstülüğü ile geçilen ilk yarıdan sonra Mustafa Denizi rahatsızlandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kendisini kötü hisseden deneyimli teknik adam, kontrol amaçlı hastanaye kaldırıldı. ikinci yarıda Kasımpaşa'nın başında yardımcı antrenör Sarp Yiğit yer aldı.





DURUMU İYİ

Tansiyonu yükselen deneyimli teknik adamın, durumunun kritk olmadığı öğrenildi.

Mustafa Denizli, Kasımpaşa - Trabzonspor maçının oynandığı sırada TRT Spor'a canlı bağlanarak, "Doktor bana tansiyonumun yüksek çıktığını söyledi. Her maçta tansiyonum yüksek çıkıyor zaten. Tedbir alınması gerektiğini söylediler. Geri çeviremedim. 2. golden sonra ufak bir sinirlenme oldu." dedi.

