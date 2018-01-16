Mustafa Denizli İran'a geri döndü

Spor programında yorumculuk yapan Mustafa Denizli, yeniden teknik direktörlük görevine soyundu.

Türkiye'de son olarak, Galatasaray ve Eskişehirspor'u çalıştıran ancak iki takımla da bekleneni veremeyen Mustafa Denizli, rotasını İran'a çevirdi.

Tecrübeli teknik adam, İran'da daha önce Persepolis takımında görev yapmıştı.

11 MAÇLIĞINA ANLAŞMAYA VARDI

İran Ligi'nde 11'inci sırada olan ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Tebriz'in Traktor Sazi takımıyla 11 maçlığına anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz günlerde İran'dan teklif aldığını açıklamıştı.

400 BİN DOLARA ANLAŞTI

Traktor Sazi takımı, İran Ligi'nde 21 puanla 11'inci sırada yer alırken, düşme potasıyla arasında 4 puan bulunuyor.

Mustafa Denizli'nin sezon sonuna kadar 400 bin Dolar kazanacağı öğrenildi