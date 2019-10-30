Mustafa Denizli İran'da zirve peşinde

3 büyük takımda şampiyonluk yaşayan Mustafa Denizli, bu kez İran'da zirve mücadelesi veriyor.

Deneyimli teknik adamın çalıştırdığı Tractor FC, 16 takımlı İran Ligi'nde ikinci sırada yer alıyor.

Mustafa Denizli'nin takımı, ilk mağlubiyetini bu hafta deplasmanda Sanat Naft karşısında 2-1'lik skorla aldı.

Tractor FC, bu sezon 8 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 17 puan topladı.

LİDERİN 1 PUAN GERİSİNDE

Kırmızı beyazlı ekip, 18 puanlı lider Sepahan'ın bir puan gerisinde bulunuyor.

5 galibiyetin dördünü 1-0'lık skorla alan Tractor FC, iki hafta önce de deplasmanda Nassaji Mazandı'yı 4-0 yendi.

Tractor, 2 hafta sonra sahasında lider Sepahan ile karşılaşacak.

Mustafa Denizli, daha önce 12 kez İran şampiyonu olan Persepolis'i de çalıştırmıştı.