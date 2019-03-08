Mustafa Denizli: İstifayı hiç düşünmedim

Kasımpaşa'nın tecrübeli teknik direktörü Mustafa Denizli, birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Denizli, Kasımpaşa'nın ligdeki kötü durumunda istifa etmeyi düşünmediğini ifade ederek, bazen dokunun tutmadığını ancak bu durumda bırakacak hali olmadığını dile getirdi. Meslekte 30 yılı geride bıraktığını hatırlatan deneyimli teknik adam, ligde bir takımı şampiyon olarak ilen etmenin daha erken olduğunu, 29-30'uncu haftaları beklemek gerektiğini söyledi.

HİÇ DÜŞÜNMEDİM

Lacivert-beyazlı ekibin son zamanlarda yaşadığı kötü dönemde istifa etmeyi düşünmediğini söyleyen Denizli, "İstifayı hiç düşünmedim. Bunlar her zaman oluşabilir, bunlar doğaldır. Bizim ülkemizde daha mı sık oluyor? Evet çok daha fazla oluyor. Bu meslekte ben 30 yılı geride bıraktım. Ben başladığım zaman futbolcu kontratım devam ediyordu. Bu camialar içinde neler yaşıyorsun. Bunların arasında taraftar sayısı 20 milyon olan var, 2 milyon olan var, 200 bin olan var, 5 bin olan var. Bütün bunların içerisinde bu kısır döngü böyle devam ediyor. Türkiye tepkileri farklı koyan bir futbol ülkesi. Kazandığın zaman her şeyin mubah olduğu ülkede yaşıyoruz. Biz futbol oynamak, işimizde başarılı olmak istiyoruz. Kendimizi de sorguluyoruz. Tesislere biz sabah girip, takımın başarısı için bireysel ve grup çalışmalarını yapıyoruz. Bazen de yani doku tutmuyor diyebiliriz. Ama bu doku tutmuyor diye bırakacak halimiz yok. İşte bir yerden çevirdik mi, bu durumun tamamen tersi pozisyonu yaşatacağız camiaya. Ondan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.