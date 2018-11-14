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Mustafa Denizli Ozan Tufan'ı istiyor

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a talip çıktı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 23 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesini istedi.

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Devre arasında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli'nin takıma kazandırmaya çalıştığı ilk futbolcu Ozan Tufan.

Genç orta saha oyuncusunu sistemine monte etmeyi planlayan Denizli, bu transferde bizzat rol oynayacak.

MAAŞININ YARISINI KASIMPAŞA ÖDEYECEK

Sarı-lacivertli takımda yıllık 1.5 milyon euro kazanan Ozan'ın maaşının yarısı ödenip kiralık olarak kadroya katılacak.

Ozan'ın da yeniden bir Süper Lig takımında kendisini ispatlamak istediği ve bu doğruituda Kasımpaşa'dan gelecek teklifi kabul etmeye hazır olduğu da gelen haberler arasında.

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