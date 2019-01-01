Mustafa Denizli Sinan Gümüş'e talip oldu

Spor Toto Süper Ligi'nin ilk yarısının çıkış yapan ekiplerinden olan Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, kadrosuna derinlik kazandırmanın yollarını arıyor.

Kasımpaşa yönetimi, Mustafa Denizli'nin takımın başına gelmesinin ardından zirve yarışındaki konumuna daha çok güveniyor.

KASIMPAŞA'NIN İLK HEDEFİ SİNAN'I ALMAK

Şampiyonluk ihtimali çok yüksek olmasa da kesinlikle Avrupa'ya gitmek isteyen İstanbul ekibi devre arasında teknik heyetin istekleri üzerine birkaç takviye yapmak istiyor.

Kasımpaşa'nın ilk hedefi Galatasaray'ın son dönemlerde forma şansı vermediği Sinan Gümüş'le anlaşmaya varmak.

DENİZLİ ISRARCI OLUYOR

Galatasaray'da sezon başında Fatih Terim'in çok güvendiği ancak kendisine verilen fıratları değerlendiremeyen Sinan Gümüş, gözden çıkarılmış durumunda.

Bu durumun farkında olan Mustafa Denizli, Sinan'ın transferinin bir an önce gerçekleşmesini istiyor.