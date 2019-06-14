Mustafa Denizli, Traktör Sazi'ye imza attı

1 Fenerbahçe Anadolu Efes'e kaybetti Fenerbahçe Beko Türkiye Basketbol Ligi play off final serisi 3. maçında kendi evinde Anadolu Efes'i ağırladı. Karşılaşmayı Anadolu Efes kazanırken coach Ergin Ataman'ın kulaklıkları dikkat çekti

2 Muğdat Çelik kamuflajını giydi Askerliğini Ankara'da yapan Galatasaraylı futbolcu Muğdat Çelik, kamuflajını giyip poz verdi. Beresini yamuk takan Muğdat, sosyal medyada dalga konusu oldu.

3 Kasımpaşa'dan Galatasaray'a Trezeguet cevabı Galatasaray'ın Trezeguet transferi için Kasımpaşa'ya sunduğu 5 milyon euro, Ahmet Çalık, Ömer Bayram ve başarı primleri kabul görmedi.

4 Volkan Şen, Bursaspor'a transfer oluyor Son olarak Konyaspor forması giyen, geçtiğimiz sezon ise herhangi bir takımda oynamayan Volkan Şen, Bursaspor'a geri dönüyor.

5 Kadınlar Dünya Kupası maçları çok heyecanlı geçiyor 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda 6 gün geride kaldı. Jamaika'yı 3-0 yenen Brezilya, Almanya ve Fransa ile birlikte turnuvanın favorisi olarak gösteriliyor.

6 Yusuf Yazıcı için Lille'den teklif var Fransa'nın Lille ekibi Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı için 12 milyon euro teklif etti. Bordo-mavili takım 15 milyon euro istiyor.

7 Digiturk ile TFF arasındaki krizin nedeni ortaya çıktı Digiturk'ün kulüplere olan ödemeyi 3.80 liralık kur üzerinden yapmak istemesi krize yol açmıştı. En büyük gelir kapısı yayıncı kuruluş olan kulüplerin bu isteğe olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

8 Babel'in Galatasaray'dan alacağı ücret Galatasaray'la her konuda anlaşmaya varan Ryan Babel'in yıllık ücretinin 2.5 milyon euro olduğu öğrenildi. Hollandalı yıldız ayrıca 2.5 milyon euro da imza parası alacak.

9 Fenerbahçe, Stuani'yi transfer edecek Fenerbahçe, La Liga'da küme düşen Girona'nın Uruguaylı golcüsü Stuani'yi transfer etmek istiyor.