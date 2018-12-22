Mustafa Denizli'den şampiyonluk açıklaması

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 4-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Deneyimli teknik adam, yaptığı açıklamalarda kendisine yöneltilen şampiyonluk sorusuna da pozitif yönde cevapladı.

BU TAKIM FUTBOLDAN KEYİF ALMALI

Mustafa Denizli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Bu tablo anormal bir tablo değil. Bu takım futboldan keyif almalı. Oynarken, seyrederken, ben kulübeden izlerken keyif almalıyım, gurur duymalıyım. Sürekli keyif almalı ve vermeli. İlk yarıda bunu başardık. Sadece penaltıları gole çevirebilsek bugün liderdik, böyle bir tablo var. Hücuma çıktığımız sayı kadar defansta kalabalık olamıyoruz. İyi yanlarımıza bakarken eksiklerimizi de görmeliyiz."





MAÇLARDA ORTALAMA 4 GOL OLUYOR

"Beşiktaş gibi şampiyonluğun en büyük adaylarından olan bir takıma 4 gol atmak ciddi bir şey. Bizim maçlarımızda ortalama 4 gol seyrediyor izleyenler. Birçoğunu biz atıyoruz, bir kısmını yiyoruz. Bu, izleyenler adına güzel bir tablo."





BU ŞEKİLDE GİRERSEK ŞAMPİYON OLURUZ

"Şu an 2. sıradayız, bu değişebilir çünkü daha oynanacak maçlar var. Bu tabloyu 28.-29. haftaya taşırsak o zaman şampiyonluktan bahsedebiliriz ve bu tabloyla o haftalara girersek şampiyon da oluruz."