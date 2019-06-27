Mustafa Denizli'ye ilk idmanında sevgi seli

1 Galatasaray, Banega'yı transfer ediyor Sevilla'nın deneyimli orta saha oyuncusu Banega'yla her konuda anlaşan Galatasaray, transferi açıklamak için Belhanda ya da Diagne'den birini satmayı bekliyor.

2 Rooney orta sahanın gerisinden kaleciyi avladı Wayne Rooney, DC United ile Orlando City arasında oynanan maçta, orta sahanın gerisinden attığı muhteşem golle izleyenleri büyüledi.

3 Ozan Kabak Schalke'yle anlaştı Alman Bild gazetesi, milli futbolcu Ozan Kabak'ın, Milan ve Bayern Münih'i reddederek Schalke 04'le anlaştığını yazdı.

4 Mısır'da gündem Keller'e cinsel içerikli mesaj atan Warda Mısır kökenli İngiliz model Merhan Keller'e Instagram'dan cinsel içerikli mesajlar atan Mısırlı futbolcu Amr Warda, kadro dışı bırakıldı.

5 Joao Felix 126 milyon euroya Atletico Madrid'de Atletico Madrid, Benfica'nın yıldız futbolcusu Joao Felix'i kadrosuna kattı. İspanyol ekibin ödediği bonservis bedeli ise futbolseverleri şaşkına çevirdi.

6 Futbolcuların bedelli askerliği bitiyor Vatani görevini bedelli askerlik kapsamında yapan futbolcular, yarın (28 Haziran Cuma) terhis olacaklar.

7 Volkan, Burak, Emre ve Arda'dan tatil pozu Yakın arkadaşlar tatilde de birbirlerini bırakmadı. Volkan Demirel, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu ve Arda Turan ayak tenisi oynayarak keyifli anlar yaşadı.

8 Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı Boluspor karşılaşmasıyla birlikte hazırlık maçlarına start verecek olan Fenerbahçe'nin, rakipleri arasında Real Madrid ve Bayern Münih de yer alıyor.

9 Max Kruse'un poker sevgisi Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı 31 yaşındaki forvet Max Kruse, tam bir poker sevdalısı. Hatta yıldız futbolcu, katıldığı bir turnuvada 4. olarak dikkatleri üzerine çekmişti.