Mustafa Denizli'ye taktik veren polis

Kralspor / Nostalji köşesi

Kralspor'un bugünkü nostalji köşesinde, Mustafa Denizli'nin unutulmaz anısı var.

ALİ GÜNEŞ'İ ÇIKAR, BALİC'İ AL

Mustafa Denizli'nin Fenerbahçe'nin başında olduğu zamanlar saha kenarındaki bir polis memurunun Denizli'ye "Hocam Ali Güneş'i çıkar da Baliç'i al" sözleri tecrübeli teknik adamı bir hayli sinirlendirmişti.

Yaşanan bu olayın kameralara yansıması, izleyenleri kahkahaya boğmuştu.

Denizli o anları şöyle anlattı; "Hocam Ali Güneş diyor polis kardeşimiz o maçta. Ben güvenlikçi sandım. Döndüm bir şey söyleyeceğim, karşımda kamera var. Üç değiştirme yapmıştık, onu görmemiş. Şunu çıkar da demiyor. Şu çıksın diyor, bu girsin diyor."

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