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Mustafa Er Bursaspor'dan ayrıldı

Bursaspor Futbol Direktörü Mustafa Er, görevinden ayrıldığını açıkladı. Er, teknik direktör Paul Le Guen'le yolların ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı takımın teknik direktörlüğünü de yapmıştı

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Mustafa Er Bursaspor'dan ayrıldı

Bursaspor Futbol Direktörü Mustafa Er, görevini bıraktığını açıkladı.

BURSASPOR TARAFTARINA TEŞEKKÜR BORÇLUYUM

Er, yazılı açıklamasında, yaklaşık 2 hafta önce açıklanan Bursaspor Futbol Direktörlüğü görevinden gördüğü lüzum üzerine ayrıldığını belirtti.

Mustafa Er, "Altyapı ve A takımda çeşitli kademelerdeki görevlere şahsımı layık gören Sayın Başkan Ali Ay ve yönetim kurulu üyelerine, görev yaptığım tüm pozisyonlarda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen büyük Bursaspor taraftarına teşekkürü bir borç bilirim." ifadelerini kullandı.

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