Mustafa Kapı, Trabzonspor'a gidiyor

Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

1 Sneijder, Galatasaray'a geri dönüyor Gelecek sezon için teknik heyetini yeniden kuracak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından birinin Wesley Sneijder olacağı öğrenildi.

2 Fatih Terim, plazma bağışı çağrısı yaptı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kızılay'a plazma bağışı yapılması için çağrı yaptı.

3 Eşine selam söylenince 'Aleykümselam' diyen Muslera Bir programa katılan Fernando Muslera'nın, sunucunun eşi Patricia'ya selam göndermesi sonucu 'Aleykümselam' demesi sosyal medyada gündem oldu.

4 Ali Koç: En doğru karar futbolun geri dönmesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolun diğer branşlara benzemediğini ve ligi iptal etmenin kolay bir karar olmadığını söyledi.

5 Hakan Çalhanoğlu ile İbrahimovic gezintide Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun yakın arkadaşı İbrahimovic, Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı.

6 Mike Tyson ringe dönmeye hazırlanıyor Evander Holyfield ile yıllar sonra karşılaşmaya hazırlanan 53 yaşındaki efsane boksör Mike Tyson'a bir teklif de BKFC Başkanı David Feldman’dan geldi.

7 Çebi, Gökhan ve Caner'le görüşecek Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü yenen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, işe koyuldu. Çebi, adı Fenerbahçe'yle anılan Gökhan ve Caner'le telekonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirecek.

8 Floyd Mayweather parti verdi Floyd Mayweather, binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınını hiçe saydı. Bir gece kulübünde parti veren ünlü boksör, maske ve eldiven takmayan yüzlerce kişiyle birlikte eğlendi.

9 Ronaldo ayakla basket attı Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, antrenmanda yerdeki topu ayakla basket potasına soktu.