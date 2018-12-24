Mustafa Kapı'nın ilk maç heyecanı

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor'u 4-2 yenerek 2018'e galibiyetle veda ederken, bu maç Mustafa Kapı için tarihi anlara sahne oldu.

"OYUNA GİRDİĞİM AN İNANILMAZDI"

Emre Belözoğlu'nun rekorunu kırarak, Galatasaray tarihinde bir lig maçında oynayan en genç futbolcu olan Mustafa, tarif edilemez duygular yaşadığını açıkladı.

Maçın ardından konuşan 16 yaşındaki genç futbolcu, "Ben öncelikle hocama teşekkür etmek istiyorum. Beşiktaş maçı ile başlayıp ardından iki kupa mücadelesi ve bugünkü maçta bana kadroda yer verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Maç boyunca ağabeylerim çok iyi mücadele ederek haklarıyla kazandı. İnşallah sezon boyunca böyle devam edip şampiyon olmak istiyoruz.

Ben daha önce kupa maçında oyuna girecektim fakat bazı talihsizlikler oldu. Bugün de hocam sağ olsun forma giyme şansını bana tanıdı. Oyuna girdiğim an inanılmazdı, çok mutlu oldum. Benim için tarif edilemez bir duyguydu. İnşallah çok çalışarak daha iyi yerlere geleceğim. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Çok çalışarak güvenlerine boşa çıkarmayacağım." şeklinde konuştu.

Mustafa Kapı, maçın ardından taraftarların isteği doğrultusunda galibiyet 3'lü çektirdi.

YILLAR ÖNCEKİ FOTOĞRAF

Dün Mustafa'nın oyuna girmesi için topu taca atan bir başka genç futbolcu Ozan Kabak da büyük alkış aldı. 18 yaşındaki Ozan'la 16'lık Mustafa Kapı'nın yıllar önce beraber çekildikleri fotoğraf ise sosyal medyada en çok paylaşılan gönderilerden oldu.

(Mustafa Kapı ve Ozan Kabak'ın yıllar önceki fotoğrafı)