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Mustafa Kapı'nın kadro dışı kalma nedeni

Mustafa Kapı'nın menajerlerinden aldığı direktifleri yönetime sunduğu için kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

| Haber Merkezi
Mustafa Kapı'nın kadro dışı kalma nedeni
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Galatasaray'da Mustafa Kapı krizi yaşanıyor...

Sarı-kırmızılı takımda oynayan en genç futbolcu olan 2002 doğumlu oyuncunun istekleri yönetimi çıldırttı.

MENAJERLERİN KURBANI OLDU

Ogan Tarhan, Ali Egesel ve Necdet Ergezen’in sahibi olduğu menajerlik şirketinden aldığı direktifleri yönetime sunan Mustafa'nın bu yüzden kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

A takımda oynama garantisi ve transfer teklifi geldiğinde inisiyatifin kendilerine verilme güvencesi isteyen şirket, genç futbolcunun aklını çelince olanlar oldu.

MAYIS 2020'DE SERBEST KALACAK

Gelen bu şaşırtıcı istekler üzerine kadro dışı bırakılan Kapı'nın kulübüyle olan sözleşmesi Mayıs 2020'de sona erecek.

 

 

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