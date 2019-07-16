Mustafa Kaplan: Bizim yerimiz her zaman Süper Lig

Gençlerbirliği, Erzurum'daki Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezonda başarılı olmak için güç depoluyor.

Teknik direktör Mustafa Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıl aranın ardından tekrar Süper Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yeni bir takım kurmak için çalıştıklarını ve uyumlu futbolcuları bir araya getirmek istediğini ifade eden Kaplan, "Takımı gençleştirerek özümüze dönmek istiyoruz. Altyapıdan alacağımız ve geçen seneden kalan tecrübeli oyuncularımızla iyi bir Gençlerbirliği yaratmak istiyoruz. Yerli ve yabancı futbolcuları katarak ismimiz gibi genç, dinamik, mücadele eden savaşan bir takımı taraftara izletmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaplan, Ankaragücü'nde çalıştığı dönemde taraftarların takıma büyük desteğinin olduğunu anımsatarak, taraftar desteğiyle Gençlerbirliği'nde de aynı şeyi yapmak istediğini dile getirdi.

Takım içinde uyuma çok önem verdiğini belirten Kaplan, futbolcularla toplantılarda ileriye dönük planlar yaptıklarını aktardı.

"HER ZAMAN HEDEFİMİZ VAR"

Başkent ekibinin geçmişte çok başarılı zamanları olduğunu ve Türk futboluna birçok oyuncu kazandırdığını ifade eden Kaplan, bunu devam ettirmek istediklerini söyledi. Kaplan, şöyle konuştu: "Gençlerbirliği, zamanında Avrupa'da oynadı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etti. Gençlerbirliği her zaman hedefleri olan bir camiadır ama en güzel yaptığı işlerden bir tanesi de Türk futboluna çok güzel oyuncular kazandırmıştır. Geçmişte gördük bunları bu sezon da bunları yapmak istiyoruz. Bizim yerimiz her zaman Süper Lig'dir. Küme düştüğümüz sene şanssızlık eseri düşmüştük."