Mustafa Kaplan: Boyd İstanbul'da feleğini şaşırdı

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Beşiktaş'ın yükselen değeri Umut Nayir ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Tyler Boyd ile ilgili konuştu.

İşte Mustafa Kaplan'ın sözleri:

"Umut Nayir'i Ankara'da yıllar önce ilk gördüğümüzde bir yerlere gelebileceğini ve önemli transferler yapabileceğini tahmin edebiliyorduk. O gün olan azminden hiçbir şey kaybetmedi. İlk olarak Gençlerbirliği'nde bir yaz okulu gibi bir süreçten geçiyor ama sonrasında Ankaragücü'ne geliyor. 2012-2013 sezonunda transfer yasağımızın da olduğu bir dönemde kendisine formayı verdim ve beni de pişman etmedi."

"FELEĞİNİ ŞAŞIRDI"

Geçen sezon Ankaragücü'ndeki performansı ile göz dolduran Tyler Boyd'un Beşiktaş'ta bekleneni verememesine de değindi Mustafa Kaplan, "Beşiktaş'ta o da kendini bulabilir ama ısrar edilmesi lazım. Adam İstanbul'u görünce feleğini şaşırdı. Kolay değil. Savunması olmayan bir oyuncu. Bu sorun yaratabilir, ancak o da toparlanırsa Beşiktaş'ı rahatlatır." dedi.