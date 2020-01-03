Mustafa Kaplan: Boyd'un gelmesini isteriz

1 Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti ve geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını söyledi.

2 Fenerbahçe'de Miha Zajc, Brescia yolunda Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak olan Miha Zajc için sürpriz bir talip ortaya çıktı. İtalyan ekiplerinden Brescia'nın, Zajc'ın sağlık durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

3 Süper Lig'de 3 haftalık fikstür açıklandı Süper Lig'de 2. yarının ilk 3 haftasının programı TFF tarafından açıklandı.

4 Afrika'da amatör maçta VAR uygulaması Afrika'da düzenlenen bir amatör futbol turnuvasında uygulanan VAR sistemi görenleri güldürdü.

5 Trabzonspor, Ndiaye'yi açıkladı Trabzonspor, Badou Ndiaye ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

6 Fenerbahçe'nin istediği Rodriguez'in talipleri artıyor Fenerbahçe'nin bir numaralı sol bek hedefi olan Ricardo Rodriguez'i 3 Avrupa ekibi daha istiyor.

7 Oğuz Sarvan: VAR hakemi ikili mücadele demiş Oğuz Sarvan, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan penaltı pozisyonu hakkında konuştu. Sarvan, "Cüneyt Çakır da VAR hakemi de ikili mücadele şeklinde değerlendirmiş. Bizim görüşümüz farklı" dedi.

8 Zekeriya Alp, Zorlu'daki görüşme hakkında konuştu MHK Başkanı Zekeriya Alp, Ali Koç'la 'Fenerbahçe maçlarını yöneten hakemlere bir sonraki hafta görev verilmemesi' hakkında konuştuklarını açıkladı.

9 Cengiz Ünder gözden düştü Yaşadığı ağır sakatlık sonrası performansı düşen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Roma tarafından satış listesine konuldu.