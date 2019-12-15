Mustafa Kaplan: Bu dönüşe ihtiyacımız vardı

Galatasaray deplasmanında 2-0 geriye düşen ve 10 kişi kalan Ankaragücü, 88. dakikada İlhan Parlak ve 90+1. dakikada Kitsio’nun golleriyle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılırken, Teknik Direktör Mustafa Kaplan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"PUAN ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Kaplan, “Ben puan aldığımız için mutluyum. Uzun bir süredir puan alamıyorduk, gol yollarında da sıkıntı çekiyorduk. İyi bir maç oldu. İlk yarıda yakaladığımız kontralarda öne geçebilsek belki farklı olurdu. Ancak 10 kişi kaldıktan sonra direncimiz arttı. Uzun bir süredir üzerimizdeki baskı da kalktı. Hakemleri, Galatasaraylı oyuncuları, Fatih hocayı, kendi oyuncularımı kutluyorum. Zor bir maç oldu. 2-0 geriden gelip 2-2 beraberlikle ayrılmak bizim adımıza önemliydi” dedi.

"6 MAÇTIR KAZANAMIYORDUK"

Hafta içinde takım olarak konuştuklarını ve bir dönüşe ihtiyacı olduklarını da söyleyen Kaplan, “Bir yerde dönüş yapmamız gerekiyordu, 6 maçtır kazanamıyorduk. Galatasaray’ın yorgunluğundan faydalanalım istedik. Herkesin isteği vardı ve bu da bize 1 puan getirdi” diyerek sözlerini tamamladı.