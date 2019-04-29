Mustafa Kaplan: Burak derbide cezalı olmalıydı

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü'nü 4-1 yendi ve derbi öncesi hata yapmadı. Galatasaray maçı öncesi ceza sınırında bulunan Burak'ın Kulusic'le yaşadığı pozisyonda kart görmemesi ise Ankaragücü cephesini kızdırdı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

NEDEN SARI KART GÖRMEDİ İSYANI

Karşılaşmanın 26. dakikasında sırtı dönük olan Burak Yılmaz, kolunu açınca dirseği Kulusic'in burnuna geldi. Pozisyonun sarı kart olup olmadığını tartışmaları sürerken, Ankaragücü'nün deneyimli hocası Mustafa Kaplan Burak'ın kart görüp derbide cezalı duruma düşmesi gerektiğini ifade etti.

Kaplan, "Burak Yılmaz'ın ilk yarıda Kulusic'e dirsek attığını ve bu pozisyonda sarı kart çıkmalıydı. Burak sarı kart görseydi haftaya cezalı duruma düşecekti. Hakemlerimizin cesaretli olması lazım. Hatta Burak'ın geçen hafta Sivas'ta kart görüp cezalı duruma düşmesi gerekiyordu." şeklinde konuştu.