Mustafa Kaplan imzaladı

MKE Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre; Beştepe Tesisleri'nde imzalanan sözleşmeyle, sarı-lacivertli ekipte Mustafa Kaplan dönemi resmen başladı.

EN İYİ YERLERE GELECEĞİZ

İmza töreninde açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, "Birlik ve beraberlik içerisinde takımımızı en iyi yerlere getirmek için mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mustafa Kaplan kararında birçok faktörün söz konusu olduğuna dikkati çeken Mert, "Kendisi, takımımızı ve camiamızı iyi bilen bir isim. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında başarılı bir grafik çizdi ve takımımız ligde kaldı. Biz de hocamıza güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Mustafa Kaplan ise geride kalan yıllarda sarı-lacivertli kulüpte görev aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Özellikle geçtiğimiz sezon kenetlenerek büyük bir başarı elde ettik. Takımımızı ligde tuttuk. Benim amacım her zaman en iyisini yapmak. Bütün gücüm ve mücadelemle yine takımımızı ligde rahat bir konuma taşımak için çalışacağım. Taraftarlarımız, başkanımız, yönetim kurulumuz ve futbolcularımızla kenetlenerek bu işi başaracağız. Başkanımıza bu görevi bize layık gördüğü için teşekkür ediyorum."