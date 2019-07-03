Mustafa Kaplan: İyi bir takım kuracağız

Süper Lig'e yeniden yükselen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeniden Gençlerbirliği'ne geldiği için son derece mutlu olduğunu belirtti.

Başkent kulübünün başkanı Murat Cavcav ve yönetim kuruluna kendilerine güvendikleri için teşekkür eden Kaplan, iyi bildikleri bir camiaya geldiklerini, bu nedenle de uyum süreci yaşamayacaklarının altını çizdi.

Kaplan, MKE Ankaragücü'nde geçen sezonun ikinci yarısında güzel işler yaptıklarına işaret ederek, "O zor günde taşın altına elimizi sokarak başkan, yönetim kurulu, futbolcu grubu ve taraftarlarla olumlu çalışmalar yaptık. Aynı şeyleri burada da yapmak istiyoruz." dedi.

Gençlerbirliği'nin onursal başkanı merhum İlhan Cavcav ile de "başarılı işler" yaptığını dile getiren Kaplan, "Murat Cavcav başkanımızla da daha önce Hacettepe'de birlikte çalışmıştık. 1,5 yıl orada çok güzel işler yaptık. Başkanımız bu sene böyle bir görev verdi. Biz de bunu kabul ettik. Başkan söyledikten sonra benim için maddiyatın hiçbir önemi yok. Sevdiğimiz camia olduğu için taraftarımıza, başkanımıza layık olmak istiyoruz." diye konuştu.

"İYİ BİR TAKIM KURACAĞIZ"

Mustafa Kaplan, herkesin takdir ettiği bir futbol sergilemek istediklerini vurgulayarak, "İyi bir takım oluşturacağız. Yaş ortalamasını düşüreceğiz. Genç, dinamik bir takım kuracağız." yorumunu yaptı.

Hedef belirlemek için henüz erken olduğunu söyleyen Kaplan, şöyle devam etti: "Geçen sene herkesin bitti dediği Ankaragücü tarih yazdı. Hedef koymak için takımları bir görmek lazım. Bu sene takımlar transferde sessiz bir şekilde ilerliyor. Futbolcu maliyetleri aşırı derecede yüksek ama biz Spor Toto 1. Lig'den çıktığımız için 8 nokta transfer yapmak istiyoruz. Elimizde genç oyuncular da var. Onlarla iyi bir karma yapmayı hedefliyoruz. Pilot takımımızdan 7 oyuncu aldık. Gençlerbirliği büyük camia. Bu camiaya layık olmak için iyi kadro yapıp, lig başladığı zaman da hedefi ona göre belirlemek lazım."