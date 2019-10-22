Mustafa Kaplan: Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaliteli, karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduklarının altını çizdi.

DEPLASMANDA 3 PUAN ÖNEMLİYDİ

Bunu her zaman dile getirdiğini belirten Kaplan, "Biz bir yerde dönüş yapacaktık, bu da Antalyaspor maçında oldu. Galatasaray maçında da çok iyi oynamıştık, üretkenliğimiz fazlaydı. O gün şans bizim yanımızda değildi, top bizi sevmemişti. Antalya'da top bizi sevdi, şansımız da yaver gitti." diye konuştu.

Kaplan, ilk 20 dakikada iyi baskı kurduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Rakibimizin içerdeki Malatyaspor maçını baz alarak analizlerimizi yapmıştık. 6-0 iyi bir sonuç, deplasmanda 3 puan aldık. Çıkışımızın devam edeceğini düşünüyorum. Oyuncularıma inanıyorum. Hep söylüyorum; iyi bir takımımız, yetenekli oyuncularımız var. Bir de elimizde Sessegnon gibi içerde bütün dengeleri kuran kaliteli takım kaptanımız var. Denizlispor maçını da kazanıp, Antalya'da aldığımız üç puanı perçinleştirmek istiyoruz. Taraftarlarımızı, camiamızı, başkanımızı mutlu ettik. Teknik ekip ve futbolcular olarak da mutluyuz. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda da iyi sonuçlar alırız."