Mustafa Özcan: Abdurrahim Albayrak'ı alacağız

Galatasaray'da 20 Ocak 2018'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde kulisler hareketlendi. Başkan adaylarından Mustafa Cengiz, sürpriz bir hamleye imza attı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK VE BURAK ELMAS HAMLESİ

Galatasaray'da bir dönem 2. başkanlık yapmış olan Gazete Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas'ın, seçilmesi halinde Mustafa Cengiz yönetiminin Galatasaray Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyeleri olacağını açıkladı.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Bloomberg HT'de canlı yayına katılan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas'la ilgili konuştu. Cengiz, "Şunu vurgulamak istiyorum, mayısta seçime gideceğiz. Lütfen sandığa gelin, kaçmayın pasif olmayın. Özellikle yıpranmamış isimleri yönetime aldık fakat Sportif A.Ş.'ye şaibeli, hangi takımdan olduğu bilinmeyen isimleri değil Abdurrahim Albayrak, Burak Elmas gibi kardeşlerimizi alacağız. Onlarla temas ve görüşme halindeyiz. İnşallah onlar bizim Sportif A.Ş.'de olacaklar." ifadelerini kullandı.

"FEDAKARLIKTAN KAÇMADIM"

Abdurrahim Albayrak da 3 Ocak 2018'de yaptığı açıklamada kendisine o dönemde teklifin gelmediğini duyurmuş ve "Saygıdeğer Galatasaraylılar, ben hiçbir zaman Galatasaray için fedakarlıktan kaçmadım ve kaçmam da" yorumunda bulunmuştu.