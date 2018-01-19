Ensonhaber.com'a dön

Mustafa Özcan: Futbolcu maaşlarını TL üzerinden vereceğiz

Galatasaray Başkan adayı Cengiz Özcan, seçim vaadi olarak Türk ve yabancı futbolcuların maaşlarını TL üzerinden vereceğini söyledi.

Yorum Yap

Galatasaray'da yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi, Dursun Özbek'in rakibi Mustafa Özcan'dan önemli açıklamalar geldi.

HaberTürk kanalında bir programa çıkan Özcan, seçim vaatlerinden bahsetti.

Mustafa Özcan: Futbolcu maaşlarını TL üzerinden vereceğiz - İZLE

FUTBOLCULARA TL ÜZERİNDEN KONTRAK YAPILACAK

Galatasaray'ın futbolculara çok yüksek maaşlar ödediğini ve ülkenin euro ve dolar karşısındaki tavrını Galatasaray'ın da uygulayacağını belirten Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolcuların maaşlarını TL üzerinden vereceğim. TEFE-TÜFE'ye göre de maaşlarında artış olacak. Yabancı futbolculara da  maaşlarını TL üzerinden vereceğiz, sigortalacatacağız"

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM