Galatasaray'da yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi, Dursun Özbek'in rakibi Mustafa Özcan'dan önemli açıklamalar geldi.

HaberTürk kanalında bir programa çıkan Özcan, seçim vaatlerinden bahsetti.

Mustafa Özcan: Futbolcu maaşlarını TL üzerinden vereceğiz - İZLE

FUTBOLCULARA TL ÜZERİNDEN KONTRAK YAPILACAK

Galatasaray'ın futbolculara çok yüksek maaşlar ödediğini ve ülkenin euro ve dolar karşısındaki tavrını Galatasaray'ın da uygulayacağını belirten Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolcuların maaşlarını TL üzerinden vereceğim. TEFE-TÜFE'ye göre de maaşlarında artış olacak. Yabancı futbolculara da maaşlarını TL üzerinden vereceğiz, sigortalacatacağız"