Galatasaray'da yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi, Dursun Özbek'in rakibi Mustafa Özcan'dan önemli açıklamalar geldi.
HaberTürk kanalında bir programa çıkan Özcan, seçim vaatlerinden bahsetti.
Mustafa Özcan: Futbolcu maaşlarını TL üzerinden vereceğiz - İZLE
FUTBOLCULARA TL ÜZERİNDEN KONTRAK YAPILACAK
Galatasaray'ın futbolculara çok yüksek maaşlar ödediğini ve ülkenin euro ve dolar karşısındaki tavrını Galatasaray'ın da uygulayacağını belirten Özcan, şu ifadeleri kullandı:
"Türk futbolcuların maaşlarını TL üzerinden vereceğim. TEFE-TÜFE'ye göre de maaşlarında artış olacak. Yabancı futbolculara da maaşlarını TL üzerinden vereceğiz, sigortalacatacağız"